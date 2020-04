Mann kletterte auf U-Bahn-Gleise: Von Garnitur gestreift

Am Mittwoch ist ein 39-Jähriger auf die U-Bahn-Gleise geklettert, da ihm etwas auf die Gleise gefallen war. Dabei wurde er von einem Zug gestreift.

Großes Glück hatte am Mittwoch ein 39 Jahre alter Mann, dem in Wien-Floridsdorf ein Gegenstand in einer U-Bahn-Station auf die Gleise gefallen war, worauf er runterkletterte. Der Fahrer einer U-Bahn-Garnitur reagierte rasch und legte eine Notbremsung ein. Der Mann wurde aber noch am Bein vom Zug gestreift, er erlitt Abschürfungen, sagte Christoph Heshmatpour, Sprecher der Wiener Linien.