Mann in Wiener Spital bestohlen: Fahndung

Die Polizei sucht nach einem Mann, der die Bankomatkarte einer 66-Jährigen in einem Spital gestohlen haben soll. Damit soll der Verdächtige über 10.000 Euro abgehoben haben.

Ein 66-Jähriger wurde in einem Wiener Spital von einem unbekannten Tatverdächtigen bestohlen. Der mutmaßliche Täter soll dem 66-Jährigen eine Bankomatkarte gestohlen und daraufhin mehrere Bezahlungen und Abhebungen getätigt haben. Die Schadenssumme soll über 10.000 Euro betragen.

Laut ersten Ermittlungen soll der Tatverdächtige die Bankomatkarte in einem Einkaufscenter in Wien-Fünfhaus mehrfach verwendet haben. Die Wiener Polizei sucht erneut um Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Hinweise können auch anonym unter der Nummer 01/31310/22356 an die Polizeiinspektion Kandlgasse weitergegeben werden.