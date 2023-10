Mann in Wien wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Sonntag in einer Aussendung darüber informiert, dass ein Mann wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen worden ist.

Ein Zeuge hatte einen nicht zuordenbaren Lärm über das offene Fenster seiner Wohnung wahrgenommen und einige Minuten danach einen Mann beobachtet, wie dieser ein Fahrrad in den Händen hielt. Der Zeuge alarmierte daraufhin den Notruf, weil der Verdacht einer Straftat nahelag, so die Polizei.

Aufgebrochenes Fahrradschloss vorgefunden

Die alarmierten Beamten hielten in unmittelbarer Nähe eine Person (36) an. Der Mann schob zu diesem Zeitpunkt ein Fahrrad neben sich her und hatte einen Rucksack dabei. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde ein Akkuwinkelschleifer sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss vorgefunden. Nicht weit entfernt fanden die Beamten ein weiteres unversperrtes Fahrrad vor. Dieses konnte nachträglich zu dem aufgebrochenen Fahrradschloss zugeordnet werden.