Mann in Wien wegen Betrugs gesucht

Ein unbekannter Mann wird von der Wiener Polizei wegen gewerbsmäßigen Betrugs gesucht. Der Mann soll sich mit 30.000 Euro selbst bereichert haben.

Ein bislang unbekannter Mann erschlich sich im Zeitraum von Mitte 2018 bis Ende 2019 das Vertrauen von mehreren Personen und bot ihnen Geschäftsmöglichkeiten an. So erzählte er etwa, dass er ein Unternehmen gründen möchte und mit ihren Bankomatkarten erste Transaktionen durchführen müsste. Der Kartenbesitzer soll anschließend für seine Hilfe am Gewinn des Unternehmens beteiligt werden.