Mann in Pizzeria erstochen: Foto der Leiche per WhatsApp verschickt

Am Montag wurde ein 33-jähriger Pizzeria-Betreiber im Bezirk Neunkirchen erstochen. Der Beschuldigte soll unmittelbar nach der Tat ein Foto des Toten per WhatsApp versendet haben.

Eine Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) ist Montagmittag das Schauplatz eines Blutverbrechens gewesen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde ein 33-Jähriger erstochen.

NÖ: 33-jähriger Pizzeria-Betreiber mit Küchenmesser

Die Polizei war am späten Vormittag von dem Verbrechen in der "Pizzeria Pitten" verständigt worden. Die Beamten fanden den Betreiber des Lokals, einen 33 Jahre alten türkischen Staatsbürger, tot auf und nahmen einen verdächtigen Landsmann (31) des Opfers fest.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Obduktion der Leiche an. Polizeiliche Ermittlungen dauerten am Montagabend an.