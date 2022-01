Mann griff Ex-Frau in Wien-Favoriten mit Messer an

Ein Mann soll am Montag in Wien-Favoriten seine Ex-Frau mit einem Messer attackiert haben.

Zeugen alarmierten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, weil eine Frau von ihrem Ex-Mann in einem Stiegenhaus mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Der Beschuldigte war bei der Ankunft der Polizisten am Tatort allerdings schon geflüchtet, eine Sofortfahndung wurde eingeleitet.

Mann stellte sich in Wien-Landstraße

Der Mann stellte sich kurz nach der Tat selbstständig in einer Polizeiinspektion in Wien-Landstraße, er wurde vorläufig festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung berichtet. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, befindet sich allerdings nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, die Vernehmung des Opfers und des Beschuldigten findet am Dienstag statt.