Mann gab sich als PVA-Mitarbeiter aus: Zahlreiche Opfer, tausende Euro Schaden

Seit Juni 2019 soll ein 62-Jähriger immer wieder als angeblicher Mitarbeiter einer Pensionsversicherungsanstalt aufgetreten sein. Dabei konnte er mehreren älteren Damen Geld entlocken. Die Polizei sucht nach Opfern.

Gab sich als Mitarbeiter aus: Entlockte Opfern 200 bis 240 Euro

Gegenüber den Opfern gab er an, dass die Frauen bereits postalisch kontaktiert worden sein, sie jedoch nie auf die Post reagiert hätten. Gegen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Prozent der Gutschrift könne er jedoch einen entsprechenden Antrag sofort durchführen.

In allen bekannten Fällen konnte der einschlägig vorbestrafte Deutsche so seinen Opfern Bargeldbeträge in Höhe von 200 bis 240 Euro entlocken. Zum Teil konnte er unter dem Vorwand der Überweisung der angeblichen Gutschrift auch an deren Bankomatkarten sowie PIN-Codes gelangen. Damit behob er über 1.000 Euro. Bei einem seiner Opfer konnte der Mann außerdem höheren Geldbetrag stehlen. Er entnahm ihn aus jener Lade, aus der die Frau zuvor das Geld für die vermeintliche Bearbeitungsgebühr genommen hatte.