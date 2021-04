Mann fuhr mit gestohlenem Auto zu nächstem Einbruch: Festnahme in NÖ

Im vergangenen Jahr soll ein 31-Jähriger mehrere Einbrüche verübt haben. Nun konnte er festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht werden.

In der Nacht von 12. auf 13. Oktober 2020 sollen vorerst unbekannte Täter in einen KFZ-Betrieb in Wien-Liesing eingebrochen sein. Nachdem ihnen mehrere Versuche den Tresor aufzubrechen misslangen, stahlen sie einen für eine Reparatur abgestellten Pkw.

In der Nacht von 24. auf 25. Oktober sollen sie dann in einen KFZ-Betrieb im Gemeindegebiet von Teesdorf eingebrochen sein. Es wurde erneut ein zur Reparatur abgestellter Pkw gestohlen.

Mutmaßlicher Täter mit gestohlenem Auto zu Einbruch unterwegs

Schließlich sollen sie in einen Elektronikfachmarkt im Stadtgebiet von Wr. Neustadt eingebrochen sein. Unterwegs waren. sie mit dem zweiten gestohlenen Fahrzeug. Auf diesem haben sie entfremdete Kennzeichen angebracht. Bei diesem Einbruch konnten sie 40 Tablets verschiedener Marken erbeuten. Anschließend flüchteten sie mit dem beim Einbruch verwendeten und dabei total beschädigten Fahrzeug und wechselten auf das Fahrzeug, dass bei dem ersten Einbruch in Wien gestohlen worden war. Die entwendeten Kennzeichen wurden ebenfalls vom ersten auf das zweite Fluchtfahrzeug ummontiert.

31-Jähriger konnte ausgeforscht werden

Die Polizei konnte schließlich einen 31-jährigen Rumänen ausforschen. Das zweite Fluchtfahrzeug konnte am 26. Oktober 2020 im Marktgemeindegebiet von Sooß aufgefunden werden. Der 31-Jährige wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung am 12. Februar 2021 in Rumänien festgenommen und am 3. März nach Österreich ausgeliefert. Nach seiner Einvernahme, wo er keine Angaben machte, wurde er in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Bei den Delikten entstand ein Schaden von zirka 50.000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Beschuldigten werden fortgeführt.