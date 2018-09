Mann fiel in Wien-Floridsdorf von Leiter: Tot

Am Samstag stürzte ein Mann in der Wagramer Straße in Wien-Floridsdorf von einer Leiter und zog sich dabei tödlicher Verletzungen zu.

Gestern führte ein 54-jähriger Bauarbeiter Schweißarbeiten durch, als er aus unbekannter Ursache von der Leiter fiel und ca. drei Meter zu Boden stürzte. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Schädelverletzungen zu. Die Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst verliefen erfolglos.