Mann entlockte betagter Wienerin seit 10 Jahren großzügige Geldspenden

Die 68-jährige Cousine der 85-jährigen Dame verständigte die Wiener Polizei, als diese von dem 31-Jährigen einmal mehr um ein großzügiges Geldgeschenk gebeten wurde. Als die 85-Jährige sich mit dem 31-Jährigen traf, um ihm 23.000 Euro für den Kauf einer Wohnung in Bukarest zu überreichen, wurde der Mann festgenommen.

Am 15. Jänner wurde erneut ein Termin zur Geldübergabe vereinbart. Die 85-Jährige hatte bereits 23.000 Euro von der Bank behoben und wollte sie dem 31-Jährigen gegen 10 Uhr in einem Lokal in der Singerstraße überreichen, als der Mann von den Polizisten festgenommen wurde. Er wurde wegen des Verdachts des schweren Betrugs angezeigt. Der rumänische Staatsbürger zeigte sich nicht geständig und behauptete, die ältere Dame würde ihn seit 10 oder 11 Jahren freiwillig unterstützen. Der Mann wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.