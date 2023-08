In Wien drohte ein Mann seiner Lebensgefährtin mit dem Umrbingen.

In Wien drohte ein Mann seiner Lebensgefährtin mit dem Umrbingen.

Mann drohte Partnerin in Wien-Donaustadt mit dem Umbringen

Am Mittwoch alarmierte eine 55-jährige Frau in Wien-Donaustadt den Polizeinotruf, da ihr Lebensgefährte (46, Stbg.: Österreich) sie am Telefon mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Der Tatverdächtige konnte in Wien-Floridsdorf vorläufig festgenommen werden. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Weiters wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 46-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Gewaltopfer

WIR BIETEN HILFE: Der Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22