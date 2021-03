Mann drohte Nehammers Kinder: Vier Monate bedingt

Vier Monate bedingt wegen gefährlicher Drohung erhielt ein Mann, der in einer E-Mail an Innenminister Nehammer schrieb, dass er "auf seine Kinder aufpassen solle."

Ein Mann, der im Februar die Familie von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) per E-Mail bedroht hatte, wurde nun verurteilt. Der Tatverdächtige wurde wegen des Vergehens der gefährlichen Drohung zu einer viermonatigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil des Landesgerichts Wels ist bereits rechtskräftig, wie die APA aus informierter Quelle erfuhr. Der Mann hatte in einem Schreiben an den Innenminister geschrieben, Nehammer solle "auf seine Kinder aufpassen".