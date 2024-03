Mann brach nach Autounfall in NÖ zusammen und starb

Ein Autofahrer (56) ist am Donnerstag nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw auf der B17 in Neunkirchen (NÖ) gestorben.

Der Mann aus dem Bezirk Mödling dürfte an einer Kreuzung das Rotlicht übersehen haben, sein Kfz prallte gegen die rechte Seite eines entgegenkommenden Wagen, der links abbog. Die Insassen stiegen laut Polizei aus und gaben an, unverletzt zu sein, dann brach der 56-Jährige plötzlich zusammen. Trotz notärztlicher Versorgung starb er am Unfallort.