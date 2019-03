Mann beleidigt und lebensgefährlich verletzt: Tatverdächtiger ausgeforscht

Ein 27-Jähriger soll in Krems einen 62-Jährigen beleidigt und lebensgefährlich verletzt haben. Am Mittwoch konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Ein Kremser soll einen 62-Jährigen in seiner Heimatstadt beleidigt und ihm zwei Faustschläge versetzt haben. Das Opfer schlug nach dem Angriff mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei forschte am Mittwoch einen 27-Jährigen als Verdächtigen aus. Er war teilweise geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt, berichtete die Exekutive am Freitag.