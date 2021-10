Manifest zur Erhaltung der Biodiversität von NGOs präsentiert

Anlässlich der UN-Biodiversitätskonferenz "Convention on Biological Diversity" hat Greenpeace gemeinsam mit Attac, der Katholischen Jungschar Österreichs, Fridays for Future und ÖBV-Via Campesina Austria ein Manifest zur Erhaltung der Biodiversität präsentiert.

"Allein in Österreich 39 Prozent aller Tierarten gefährdet"

Kritik an Biodiversitäts-Offsetting-Ansatz

Der massive Artenverlust ist den Organisationen zufolge das Ergebnis von verfehlter nationaler und internationaler Wirtschafts-, Agrar- und Handelspolitik. Bis dato gesetzte Maßnahmen waren demnach "unzureichend und erfolglos". Kritisiert wurde vor allem der Biodiversitäts-Offsetting-Ansatz - also der angebliche Ausgleich von zerstörter Biodiversität durch Schutzmaßnahmen in anderen Teilen der Welt. "Lebensräume und die Artenvielfalt sind nicht durch eine Art Ablasshandel ersetz- und austauschbar. Bei der kommenden UN-Biodiversitätskonferenz muss Österreich gemeinsam mit den anderen Staaten dieser Scheinlösung eine klare Absage erteilen", sagte Alexandra Strickner von Attac Österreich.

Attac, Katholische Jungschar Österreichs, Fridays for Future, Greenpeace und ÖBV-Via Campesina Austria appellierten an die österreichische Bundesregierung, die Grundsätze des Manifests mit in die in die Verhandlungen des Post-2020-Rahmenwerks für biologische Vielfalt zubringen. "Neben der Klimakrise ist die Artenkrise die größte Bedrohung unserer Zeit", so Bittner.