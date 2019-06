Manfred Matzka wird persönlicher Berater von Kanzlerin Bierlein

Kanzlerin Brigitte Bierlein hat einen neuen persönlichen Berater: Manfred Matzka wird von nun an an der Seite der Bundeskanzlerin stehen. Der Beamte kennt das Bundeskanzleramt wie kaum ein Zweiter.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich den langjährigen Sektionschef des Bundeskanzleramtes, Manfred Matzka, als "persönlichen Berater" in ihr Team geholt. Matzka solle sie "im Bereich Organisation, Koordinierung, Stabsstellen und Personal operativ unterstützen", kündigte Bierlein in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA an.