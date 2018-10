Manfred Baumann präsentierte den Fine Nude Art Kalender 2019

Am Donnerstag präsenteirte der Fotograf Manfred Baumann seinen 12. Fine Nude Art Kalender.

12 Jahre gibt es nun schon Manfred Baumann´s Aktkalender, welcher sich weltweit großer Beliebtheit erfreut! Der Kalender wurde in Paris, San Francisco, Las Vegas, L.A. wie auch in Wien fotografiert! Unter anderem entstand auch ein Aktsujet vor dem Eiffelturm in Paris, und der Golden Gate Bridge in San Francisco!