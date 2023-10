"Mama Kraft": Erste Muschel & Fish'n'Chips Bar in Wien eröffnet

Schon mal von Moules Frites gehört? Wir auch nicht - bis wir zur Eröffnung der ersten Muschel & Fish'n'Chips Bar in Wien geladen wurden. Hier wird das belgische Nationalgericht in verschiedensten Varianten serviert.

Wien ist um einen Kulinarik-Hotspot reicher: In der Himmelpfortgasse 24 hat die HUTH Basement Brewery "Mama Kraft" eröffnet. Das jüngste Restaurant der Gastrofamilie um Gabi und Robert Huth, die auch die erfolgreichen Lokale "Da Moritz", "Da Max", "Mama und der Bulle" und die Huth Gastwirtschaft führen, fokussiert sich auf Moules Frites und Fish'n' Chips - also Muscheln bzw. Fisch mit Pommes.

"Mama Kraft" bringt belgische Tradition nach Wien: Moules Frites kombiniert mit Bier

Das belgische Nationalgericht "Moules Frites" kann in drei Varianten geordert werden: In Weißweinsud, Safransud oder einem provenzalischen Tomatenfond. Dazu wird traditionellerweise das belgische Weizen „Wit Mama“ serviert, das direkt im Lokal gebraut wird. Für Bierliebhaber gibt es hier auch die Möglichkeit, sich durch verschiedene Biersorten zu kosten. Feinschmecker und Bier-Fans kommen hier also gleichermaßen auf ihre Kosten.