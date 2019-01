Maler Michael Coudenhove-Kalergi verstorben

Coudenhove-Kalergi, der jüngste Bruder der Journalistin und Autorin Barbara Coudenhove-Kalergi, wurde am 10. April 1937 in Prag geboren und wuchs ab 1945, nach der Vertreibung der Familie, in Österreich auf. Er studierte zunächst an der Kunstgewerbeschule Graz und schließlich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo er sich an den Ausstellungen der Phantastischen Realisten beteiligte.

Österreichischer Maler lebte seit 2003 in Japan

Der Maler war Schöpfer zahlreicher Veduten, sein Werk umfasst Ölgemälde, Aquarelle, Feder-Zeichnungen und Radierungen mit fantastisch verklärten Motiven, oftmals europäischen Stadtansichten, historischen Architekturen und Landschaften. 1980 erhielt er das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst.

Als Enkel einer Japanerin und in zweiter Ehe mit einer Japanerin verheiratet, übersiedelte er 2003 nach Japan. Die Trauerfeier in seiner Wahlheimat Chigasaki fand am 31. Dezember in Anwesenheit des österreichischen sowie des tschechischen Botschafters statt.

