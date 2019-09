Maklergebühren bleiben bestehen

Eine Abschaffung der Maklergebühren vor der Wahl geht sich niht mehr aus. Die Gebühren für die Wohnungssuche werden vorerst weiter vom Mieter bezahlt werden müssen.

Der Fristsetzungsantrag der SPÖ blieb in der Sondersitzung am Donnerstag ohne Mehrheit. Die Sozialdemokraten kritisierten am Freitag, dass die ehemaligen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ sowie die NEOS gegen den SPÖ-Antrag gestimmt hätten.