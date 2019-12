MAK 2020: Mode, Wiener Moderne und Nachhaltigkeit im Fokus

2020 werden Mode, Wiener Moderne und Nachhaltigkeit im MAK in den Mittelpunkt gerückt. Ab 14. Februar geht es los.

Mode, Wiener Moderne und Nachhaltigkeit sind die Themen, auf die das MAK - Museum für angewandte Kunst im Jahr 2020 setzen wird. Den Anfang macht die Schau "Show Off. Austrian Fashion Design" ab 14. Februar, Ende Mai folgt die Ausstellung "Die Frauen der Wiener Werkstätte". Beschlossen wird das Jahr mit Adolf Loss und Josef Hoffmann, wie es am Donnerstag in einer Aussendung heißt.

Ausstellungsprogramm 2020 "als Plädoyer für Qualität"

Das Ausstellungsprogramm 2020 verstehe sich "als Plädoyer für Qualität und Ästhetik sowie als Aufruf zur Abkehr von Massenkonsum und Ausbeutung unseres Planeten", so MAK-Generaldirektor Christoph Thun-Hohenstein. "Fortschritt braucht neue Konzepte, die auf Wertschätzung von ressourcenschonend gestalteten Dingen abzielen." So müsse etwa im Bereich Mode der hohe ökologische Fußabdruck von Textilien durch neues Qualitätsbewusstsein verringert werden.

Mit "Show Off. Austrian Fashion Design" (14. Februar bis 12. Juli) ist "ein breites Panorama österreichischen Modedesigns" geplant, die Ausstellung lade auf eine "Zeitreise durch Modedesign mit österreichischen Wurzeln in all seinen Facetten von den 1980er Jahren bis heute". Der Wiener Moderne verschreibt man sich mit gleich drei Ausstellungen: "Die Frauen der Wiener Werkstätte" (27. Mai bis 20. September) will einen zeitgemäßen, feministischen Blick auf "diese herausragende Epoche der Kunstgeschichte" werden. Während das Schaffen der Künstler der Wiener Werkstätte bereits vielfach gewürdigt worden sei, galt den Künstlerinnen bisher nur vereinzelt Interesse. "Mehr als 600 Exponate geben Einblick in das nahezu unbekannte und bisweilen radikale weibliche Design in Wien zwischen 1900 und 1930, vor allem im Hinblick auf Gebrauchsgrafik, Textildesign, Modeentwurf, Spielzeug, Wandschmuck und Keramik", heißt es dazu.