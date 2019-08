Major Vienna: Achtelfinal-Out für Schützenhöfer/Plesiutschnig

Beim Beach Volleyball-Major in Wien schieden Katharina Schützenhöfer und lena Plesiutschnig im Achtelfinale aus.

Nach guten Auftritten an den ersten beiden Tagen ist beim Beach-Volleyball-Major in Wien für Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig gegen die Weltmeisterinnen das zu befürchtende Aus gekommen. Die Steirerinnen unterlagen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada am Freitag 0:2 (-14,-16). Der somit erreichte neunte Platz ist für das österreichische Top-Damenteam aber ein schöner Erfolg.