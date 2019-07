Major Vienna 2019: Alle Infos zu Tickets, Preisen und Kategorien

Die Wiener Donauinsel steht von 31. Juli bis 4. August 2019 ganz im Zeichen des Major Vienna 2019 Beachvolleyball-Turniers. Hier erfahren Sie, wie viel die verschiedenen Tickets und Kategorien kosten und welche Events Sie gratis besuchen können.

Das Vienna Major 2019 steht in den Startlöchern. Wer das Beachvolleyball-Turnier besuchen möchte, kann dies prinzipiell ohne Ticket tun. Es gilt das "first come first served" Prinzip. Alle Informationen zu den Tagespässen und VIP-Packages finden Sie hier.