Majli-Schau: Wanderausstellung macht Halt im Weltmuseum Wien

Nach Malta und Frankreich schlägt die Wanderausstellung "The Majlis. Cultures in Dialogue" nun im Wiener Weltmuseum ihre Zelte auf.

Das Wiener Weltmuseum feiert in einer eklektizistischen Schau den Dialog der Kulturen, die Verschränkungen zwischen den Weltreligionen und den Majli - gewissermaßen die Gute Stube des arabischen Raumes. Basis hierfür ist die Wanderausstellung "The Majlis. Cultures in Dialogue", die nach Stationen in Malta und Frankreich nun in Wien ihre Zelte aufschlägt - respektive die Sitzkisten.