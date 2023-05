Maibäume wurden in NÖ angesägt

In der Nacht auf Montag wurden in Neunkirchen und in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich Maibäume angesägt.

Beide mussten nach Angaben der örtlichen Feuerwehren gefällt werden. Die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") berichteten zudem davon, dass in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) zwei von Schulkindern gestaltete Maibäume ebenfalls "umgesäbelt" wurden.

In Neunkirchen ist der Maibaum auf dem Hauptplatz angesägt worden. Er musste gefällt werden, weil der Einschnitt "zu einer Gefahr in Verzug führte", teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Der Ärger bei Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) sei groß, schrieben die "NÖN". "Brauchtum hin, Brauchtum her, aber auf einem Hauptplatz hat so etwas nicht verloren, das ist gefährlich", wurde der Stadtchef zitiert. "Wir haben am Rathaus eine Webcam. Vielleicht gelingt es uns damit, den Tätern auf die Schliche zu kommen."

Maibaum am Wiener Neudorfer Rathauspark angesägt

Unbekannte Täter haben auch den im Wiener Neudorfer Rathauspark aufgestellten Maibaum an zwei Seiten angesägt. "Vermutlich mit Hilfe einer Leiter wurde ein am Baum angebrachtes Schutzgitter überwunden", teilte die Feuerwehr mit. Wegen des traditionellen Maifestes im Rathauspark am Montag musste der Baum zuvor in Zusammenarbeit von FF Wiener Neudorf und Wirtschaftshof gefällt werden.

Bereits am Sonntag lagen laut "NÖN" die zwei Tage zuvor von Volks- bzw. Mittelschülern in Heidenreichstein aufgestellten Maibäume im Gras. Beide seien in Eigenregie wieder aufgestellt worden.