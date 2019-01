Mahrer: Muss Anreiz geben, arbeiten zu gehen

Zu den neuen Plänen rund um das Arbeitslosengeld und der Notstandshilfe meldet sich nun auch WKÖ-Chef Harald Mahrer zu Wort. Es sei wichtig, entsprechende Anreize zu schaffen.

Für heuer plant die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung rund um das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe eine Reform. Aus Sicht von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) “muss es einen Anreiz geben, arbeiten zu gehen”. Solidarität bedeute hierbei “Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe auf Zeit”, sagte der WKÖ-Chef am Donnerstag in Wien.

Balance zwischen Hilfe und Anreize

Sonst würde ein System entstehen, in dem Leute einen Anreiz bekämen, gar nichts zu tun. Hier brauche es also eine Balance, die aber schwierig sei, so Mahrer. Geholfen werden müsse jenen, die dies brauchen. Gleichzeitig brauche es aber Anreize, arbeiten zu gehen,