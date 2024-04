Mähflotte wieder auf Alter Donau in Wien unterwegs

Mit dem Start der neuen Mähsaison sorgt die Mähflotte auf der Alten Donau in Wien wieder für eine optimale Wasserqualität und uneingeschränktes Vergnügen für Badegäste und Bootsfahrer.

Das Mähmanagement für die Alte Donau in Wien startet am Dienstag in die neue Saison, wie die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die Unterwasserpflanzen, sogenannte "Makrophyten", sind der Garant für die Top-Wasserqualität in den Naturgewässern. Bei Badegästen sowie Bootsfahrerinnen und -fahrer erfreuen sie sich nicht wirklich großer Beliebtheit. Deshalb ist die Mähflotte unterwegs.