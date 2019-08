Mäuseplage im Weinviertel: Lage weiterhin "prekär"

Der heiße und trockene Sommer war ideal für die Feldmäuse im Weinviertel. Auch der letzte Regen brachte keine Besserung und nun bedrohen die Nager auch die Weinernte.

Weiter kein Aufatmen gibt es im Weinviertel in Bezug auf die Mäuseplage auf Feldern. Die Situation sei noch immer "prekär", auch vereinzelte Niederschläge in den vergangenen beiden Wochen hätten nicht zu einer Besserung geführt, sagte Anton Brandstetter von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage. Unterdessen sorgen Engerlinge vor allem im Mostviertel für Schäden.

"Ganzes Weinviertel betroffen"

Hauptziel der Mäuse seien aktuell Mais, Kürbisse und Sojabohnen - Kulturen, deren Ernte erst im September beginnt, wie Brandstetter betonte. Überwiegend von den Nagern unterwandert werden weiter insbesondere Felder in den Gemeinden Dürnkrut, Zistersdorf und Jedenspeigen im Bezirk Gänserndorf. In den vergangenen Wochen sei es aber auch in anderen Regionen zu einer vermehrten Ausbreitung der Feldmäuse gekommen. "In Wirklichkeit ist das ganze Weinviertel betroffen", sagte Brandstetter. Um den Schaden einzugrenzen, sei weiterhin ein Wetterumschwung vonnöten.