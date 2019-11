Männliche Leiche in Traismauer entdeckt

Am Mittwoch wurde in der Nähe eines Baumarktes in Traismauer ein toter Mann entdeckt. Die Ermittlungen laufen.

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Die genauen Todesumstände waren vorerst unklar. "Zur Zeit deutet aber nichts auf Fremdverschulden hin", bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf APA-Anfrage einen Onlinebericht des "Kurier".

Toter Mann lag in Blutlache

Die Spurensicherung war im Gange, die Identität des Toten stand vorerst nicht fest. Dem Medienbericht zufolge wurde die Leiche in der Nähe eines Baumarktes in einer Blutlache liegend entdeckt. Der Mann könnte demnach aus mehreren Metern Höhe auf den Asphalt gestürzt sein.