Männliche Leiche in NÖ entdeckt: Hinweise auf Suizid

Am Montag wurde im Bezirk Neunkirchen eine männliche Leiche entdeckt. Es haben sich die Anzeichen verdichtet, dass es sich um einen Suizid handelt.

Nach der Auffindung einer männlichen Leiche am Montag in Pottschach in der Stadtgemeinde Ternitz (Bezirk Neunkirchen) haben sich am Nachmittag die Anzeichen verdichtet, dass offensichtlich ein Suizid vorliegt, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Zunächst war von einem Tötungsdelikt in einer Wohnräumlichkeit ausgegangen worden. Die Ermittlungen der Kriminalisten dauerten an.