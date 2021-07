Männer überschütteten 16-Jährige mit Bier und griffen Passanten an

Zwei Männer pöbelten am späten Mittwochabend am Wiener Franz-Josefs-Kai mehrere Passanten an und überschütteten sogar eine 16-Jährige mit Bier. Als Zeugen zu Hilfe eilten, wurden auch sie angegriffen.

Eine sichtlich aufgeregte Zeugin eilte am späten Mittwochabend zu Polizisten, die gerade am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt unterwegs waren. Sie gab an, dass zwei Männer mehrere Passanten attackiert und mit Flaschen beworfen hätten sein. Die Beamten eilten zum Vorfallsort, wo bereits zahlreiche Passanten auf zwei Männer deuteten. Die beiden 30-jährigen Türken wurden angehalten.

Männer machten 16-Jährige an

In der Zwischenzeit gaben mehrere Personen an, von den beiden Männern attackiert worden zu sein. Bei einigen waren Verletzungen sichtbar. Da die Stimmung aufgeheizt und die Situation unübersichtlich war, wurde weitere Polizisten zur Unterstützung herangezogen. Mehrere Zeugen berichteten außerdem, dass die 30-Jährigen ein 16-jähriges Mädchen im Beisein eines weiteren Mädchens angesprochen hätten. Als die Mädchen nicht auf die Avancen eingegangen seien, sei die 16-Jährige von den Männern mit Bier übergossen worden. Daraufhin habe sich die 16-Jährige gewehrt, wobei einer der Männer die 16-Jährige zu Boden gestoßen habe.

Vier Personen verletzt

Einige Passanten seien dem Mädchen zur Hilfe gekommen, wobei auch sie attackiert und verletzt worden seien. Vor Ort wurden insgesamt vier verletzte Personen festgestellt, zwei von ihnen mussten in einem Spital behandelt werden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden polizeilich einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Ein Alkovortest bei den mutmaßlichen Tätern ergab bei einem rund 1 bzw. rund 1,4 Promille.