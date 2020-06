Männer machten Fotos: 89-Jährige nach Unfall mit Bim in Wien weiter in Lebensgefahr

Jene 89-Jährige, die am Sonntag schwere Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Wiener Innenstadt davontrug, befindet sich auch am Dienstag weiterhin in Lebensgefahr. Nach dem Unfall mit der Linie D am Burgring waren drei Männer festgenommen worden - u.a. weil sie versucht haben sollen, Fotos von der Verletzten zu machen, anstatt ihr zu helfen.

Die Seniorin, die beim Überqueren der Straße angefahren wurde, trug schwere Kopfverletzungen davon. Sie werde weiterhin auf der Intensivstation behandelt, sagte die Wiener AKH-Sprecherin Karin Fehringer auf APA-Anfrage. Ihr Zustand sei noch immer lebensbedrohlich.

Die drei Männer waren nach dem Unfall aus der Straßenbahn ausgestiegen. Als Zeugen sie wegen des Fotografierens zur Rede stellten, wurden sie laut Polizei rabiat, dann flüchteten sie. Die Beschuldigten wurden wenig später ausgeforscht und alle angezeigt, u.a. wegen unterlassener Hilfeleistung.