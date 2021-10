Männer bei Arbeitsunfällen in Wien schwer verletzt

Zwei Arbeiter sind bei Unfällen in Wien am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Berufsrettung und -feuerwehr standen im Einsatz.

Laut Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.00 Uhr in die Steinbrechergasse in der Donaustadt gerufen. Ein 29-Jähriger war ein Stockwerk tief abgestürzt und hatte sich schwere Oberkörper-Blessuren zugezogen.

Wiener Rettung und Feuerwehr bei Arbeitsunfällen im Einsatz

Kurz vor 11.30 Uhr fielen einem 39-jährigen Arbeiter in der Liesinger Ketzergasse zwei 90 Kilogramm schwere Glasscheiben, die offenbar zerbrochen waren, auf den Kopf und auf den Rücken. Er wurde am Kopf- und Oberkörperbereich schwer verletzt. Die Berufsrettung versorgte ihn am Unfallort - unter anderem wurde er immobilisiert -, bevor er mit dem Wiener Rettungshubschrauber C9 in ein Krankenhaus geflogen wurde.