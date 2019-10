Mähboote auf der Alten Donau in Wien gehen in die Winterpause

Nun ist die Sommersaison 2019 zu Ende, die Amphibienmähboote werden winterfest gemacht und in ihr Winterquartier gebracht. Insgesamt wurden heuer rund 2.700 Tonnen Mähgut aus der Alten Donau gefischt und zu Kompost verarbeitet.

"Wir haben das Mähmanagement im Vorjahr komplett auf neue Beine gestellt und haben heuer bereits Anfang März mit den Mäharbeiten begonnen. Der intensive Einsatz hat sich auch heuer bestens bewährt, sowohl bei den Badegästen als auch den Bootsbetreibern herrschte volle Zufriedenheit mit der Wasserqualität", so Umweltstadträtin Ulli Sima, selber Fan der Alten Donau. Sie bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unermüdlich im Einsatz für das Freizeitparadies Alte Donau sind und damit zur hohen Lebensqualität Wiens beitragen. Auch im nächsten Jahr wird man so früh als witterungsbedingt möglich mit dem Mäheinsatz beginnen, um eine tolle Badesaison 2020 und hohe Wasserqualität zu garantieren.

Bilanz 2019: Rund 2.700 Tonnen Mähgut herausgefischt

Teichrose, Schwanenblume und Lilie: Mähboote mit neuen Namen

Alle Boote der Stadt Wien haben heuer Namen erhalten. So wurden die Amphibienmähboote mit Namen von Pflanzen, die in der Alten Donau vorkommen, gebrandet. So waren sie diesen Sommer als Teichrose, Schwanenblume, Lilie oder Seekanne unterwegs und sorgten für ein ungestörtes Badevergnügen.

Anstieg des Wachstums der Unterwasserpflanzen

Die Wasserpflanzen sind in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen. Nur zum Vergleich: 2013 betrug die Entnahmemenge in der gesamten Saison rund 72 Tonnen. 2016 war sie bereits auf 2.100 Tonnen angestiegen. 2018 war für die Fachabteilung Wiener Gewässer das intensivste Jahr in der Geschichte des Mähens, sowohl was die Mähmenge als auch die Anzahl der Boote und den Arbeitseinsatz betraf. Das gesamte Mähmanagement wurde 2018 auf neue Beine gestellt. Bis zu 100 Tonnen Mähgut wurden im Rekordsommer 2018 an manchen Tagen aus der Alten Donau geholt, insgesamt betrug das eingesammelte Mähgut 3.350 Tonnen.