Madonna fiel bei Konzert rücklings von Sessel

Madonna stürzte bei einer Performance in Seattle rücklings vom Sessel.

Madonna stürzte bei einer Performance in Seattle rücklings vom Sessel. ©Barry Brecheisen/Invision/AP (Sujet)

Madonna stürzte bei einer Performance in Seattle rücklings vom Sessel. ©Barry Brecheisen/Invision/AP (Sujet)

Die "Queen of Pop" ist bei einem Aufritt in Seattle rücklings vom Sessel gefallen. Bei ihrer Show im Rahmen der "The Celebration Tour" zog ein Backgroundtänzer Madonna auf dem Requisiten-Sessel ein Stück über die Bühne, verlor das Gleichgewicht und ging samt dem Star zu Boden.

Die 65-Jährige stand sofort wieder auf und performte den Song "Open Your Heart" weiter, wie ein Video des US-amerikanischen Promi-Portals "TMZ" zeigt. Ein Ausschnitt davon ist im folgenden Video zu sehen.

self all Open preferences.

Das Konzert spielte die "Queen of Pop" ganz professionell zu Ende, als wäre nichts gewesen. Weiter mit der US-Tour geht es bereits in wenigen Tagen mit Auftritten in Vancouver und Sacramento.