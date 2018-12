MA 48: Wohin mit Christbäumen und unliebsamen Geschenken?

Das Fest ist vorbei und man fragt sich: "Wohin mit dem Müll". Die MA 48 arbeitet auch kurz nach Weihnachten auf Hochtouren und richtet etwa 534 Christbaumsammelstellen ein.

“Ohne Lametta wäre netter!” ist auch dieses Jahr wieder das Motto für die Christbaumsammlung. Bis zum 13. Jänner 2019 steht den Wienerinnen und Wienern das gewohnte Service der MA 48 zur Verfügung. Zusätzlich können die Christbäume natürlich auch ganzjährig auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden. Ab 27.12. sind – mit Ausnahme des 1. Bezirks – alle Christbaumsammelstellen eingerichtet und sowohl im Online Stadtplan der Stadt Wien als auch in der 48er-App abrufbar.

Die Christbäume werden in den Müllverbrennungsanlagen der Wien Energie thermisch verwertet und liefern Wärme und Strom an Wiener Haushalte. Einige Christbäume haben aber ein anderes Ziel: Die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg bekommen nach Weihnachten ein kleines Festmahl.

Öffnungszeiten Mistplätze und 48er-Tandler

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist ab 27. Dezember die Abgabe von Abfällen wie Sperrmüll, Problemstoffen und Co sowie schönen Altwaren auf den Mistplätzen möglich. Der Mistplatz Rinterzelt in Wien-Donaustadt hat auch am 6. Jänner geöffnet.