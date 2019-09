M.U.T. kämpft gegen Altbrot-Verschwendung: Der Knödel-Tag in Wien

Der Verein MUT sagt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Am 27. September findet der Knödel-Tag statt. Dort lernen die Besucher, altes Brot noch in saftige Knödel zu verwandeln.

Im Durchschnitt schmeißt jeder Wiener im Jahr 40 Kg genießbare Lebensmittel weg. „In Wien wird täglich jene Menge an Brot als Retourware vernichtet, mit der die zweitgrößte Stadt Österreichs, das ist Graz, versorgt werden kann.“

Dieser Satz bestürzt seit dem Jahr 2005 tausende Kinobesucherinnen und -besucher des österreichischen Films "We feed the World" von Erwin Wagenhofer.

MUT in Wien widmet sich dem Thema Lebensmittelverschwendung

Der gemeinnützige Verein MUT widmet sich verstärkt dem Thema Lebensmittelrettung und -verteilung. Pro Monat werden vom Verein MUT bereits 1.600 kg gerettete Lebensmittel an Bedürftige verteilt.

Dass besonders Altbrot oft schon hart und trocken im Vereinszentrum angeliefert wird, hat das Team ermutigt, die Verwertbarkeit dieses Rohstoffes zu nutzen.

Knödel-Tag am 27. September in Wien

Am Freitag den 27. September lädt MUT zum großen Knödel Tag ein. Dort erhält man fachkundige Anleitung um das berühmte Restl-Essen zuzubereiten. Gefertigt werden Semmelknödel, Spinatknödel und Kaspressknödel.



Ziel ist es, Altbrotbestände als Ressource zu verstehen lernen und nebenbei auch noch etwas Gutes für obdachlose Mitmenschen zu tun. Neben den Eigenrationen wird jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin noch zusätzlich sechs Knödel für obdachlose Menschen drehen, die MUT anschließend verteilt.

Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Datum: 27. September 2019

Uhrzeit: ab 14:30 Uhr

Adresse: Rechte Wienzeile 37, gegenüber vom Naschmarkt

Anmeldung wird erbeten über Facebook oder per Mail unter lebensmittel.vz@verein-mut.eu.