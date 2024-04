LVA-Schwerpunktaktionen stiegen in Wien

Am Dienstag hat es in Wien Schwerpunktaktionen der Landesverkehrsabteilung gegeben, berichtete die Polizei am Tag danach in einer Aussendung.

Der uniformierte Fahrraddienst führte insbesondere im Bereich des Fahrrad- und E-Scooterverkehrs im innerstädtischen Bereich gezielte Kontrollen durch. Es gab unter anderem Beanstandungen wegen Missachtens des Rotlichts (92 Übertretungen) und Verwenden des Mobiltelefons während des Fahrens (elf Übertretungen). Insgesamt gab es 191 Anzeigen, 273 Organmandate wurden ausgestellt.

Kontrollen in Wien

Darüber hinaus führten LVA-Beamte am Dienstag straßenpolizeiliche und fremdenpolizeiliche Kontrollen bei mehr als 50 Fahrzeugen durch. In einem kontrollierten Klein-Lkw befanden sich zwei Inder, die sich illegal im Bundesgebiet aufhielten. Es kam zur fremdenrechtlichen Festnahme der beiden. Dazu stellte sich heraus, dass sie bei einer Transportfirma illegal beschäftigt waren, weshalb es zu einer Anzeige an die Finanzpolizei gegen die Firma kam. Abgesehen davon wurden zwei überladene Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen.