Luxus-Karossen sorgten am Wiener Heldenplatz für Arger

Am Dienstagvormittag versammelten sich zahlreiche Autofreaks am Wiener Heldenplatz, fuhren auf dem Rasen und ließen die Reifen quietschen. Es hagelte Anzeigen.

Auto-Freaks aus zahlreichen Ländern haben am Dienstagvormittag auf dem Wiener Heldenplatz für Ärger gesorgt. Die Teilnehmer an "The Challenge 2021", bei der es darum geht, mit Luxus-Sportwagen durch Europa zu touren, befuhren zum Teil Grünflächen, ließen Reifen quietschen und machten sonstigen Lärm. Es hagelte 34 Anzeigen, berichtete die Polizei am Donnerstag.