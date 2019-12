Lugner spricht sich wieder für Sonntagsöffnung aus

Richard Lugner will Geschäfte in seiner Lugner City auch an Sonntagen öffnen.

Einkaufszentrumsbetreiber Richard Lugner spricht sich in der Adventzeit wieder für eine " Sonntagsöffnung für alle" aus. Die Supermärkte in Bahnhöfen seien in Wien heillos überlastet.

Der Wiener Einkaufszentrumsbetreiber Richard Lugner rührt wieder einmal die Werbetrommel für sein Lieblingsthema und fordert "eine Sonntagsöffnung für alle". Lugner kritisiert, dass Geschäfte am Bahnhof und in Tourismuszonen am Sonntag aufsperren dürfen. "Der Verkauf auf Bahnhöfen ist ohne Öffnungszeitenbeschränkung möglich und die Handelsangestellten leisten dort wegen Überlastung Sklavenarbeit."

Offene Supermärkte am Sonntag überfüllt

Die Supermärkte an Bahnhöfen seien am Sonntag oft überfüllt. "Kunden müssen sich wie in Kriegszeiten anstellen, um einkaufen zu können, das ist ein unhaltbarer Zustand", bemängelte Lugner in einer Aussendung.

Seit mehr als 20 Jahren kämpft der Einkaufszentrumsbetreiber und Societylöwe für die Sonntagsöffnung in der Lugner City im 15. Wiener Gemeindebezirk. Nach zwei Niederlagen vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) in den Jahren 2012 und 2015 suchte Lugner Mitte 2017 ohne Erfolg um eine Öffnungszeiten-Ausnahmegenehmigung an, damit er einen Sonntag im Monat zwischen 13.00 und 18.00 Uhr öffnen darf.