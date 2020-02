Lugner-Limo wird auf willhaben feilgeboten

Auf willhaben findet sich derzeit ein ganz besonderes Fahrzeug, das einen prominenten Vorbesitzer hatte.

Lexus-Limousine von Richard Lugner auf willhaben

Das Schmuckstück mit 149.000 Kilometern wird nun von einem Verkäufer aus Biedermannsdorf in Niederösterreich angeboten und ist laut Anzeige in einem sehr gepflegten Zustand. Wer also voraussichtlich nicht bei der morgigen Pressekonferenz als Stargast von Richard Lugner vorgestellt wird und trotzdem prestigeträchtig mit Luxuslimousine am Ring vorfahren möchte, kann jetzt bestmöglich zugreifen. Der Angebotspreis ist mit 19.900 Euro angegeben.