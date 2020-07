Luftmatratzen Surf-WM auf der Shopping City Süd

Am Samstag findet die zweite Luftmatratzen Surf-WM auf der SCS statt. Teilnehmer können kostümiert auf der Shopping City surfen.

Auf den Terrassen der Shopping City Süd (SCS) in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) findet am Samstag zum zweiten Mal die Luftmatratzen Surf-WM auf der Multiplex CityWave statt. "Die Kreativität und der Spaß mit witzigen Kostümen und abenteuerlichen Auftriebshilfen stehen im Vordergrund", beschrieben die Organisatoren am Freitag den Wettbewerb.