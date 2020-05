Lufthansa ab Juni mit mehr Flügen - AUA wartet ab

Ab Juni weitet der Lufthansa-Konzern seinen Flugplan nach den Einschränkungen durch die Coronakrise wieder aus.

Reguläre Flüge bis 31.5. gestrichen

Lufthansa reaktiviert mit Juni 80 weitere Jets

Das Interesse der Kunden an Flugreisen wachse, nachdem Restriktionen und Beschränkungen in Deutschland sowie Einreiseregeln anderer Länder in Europa gelockert würden, hieß es aus Frankfurt. So seien im kommenden Monat Sylt, Mallorca und Kreta wieder im Programm. Die Kunden müssten allerdings die jeweiligen Einreise- und Quarantänevorschriften der Reiseziele beachten und im Flugzeug eine Maske tragen.