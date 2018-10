Lücken bei psychischer Versorgung Jugendlicher in Österreich

Die psychische Betreuung Minderjähriger in Österreich, weist große Versorgungslücken auf. Dies ergab ein Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit.

Obwohl rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen im Laufe des Aufwachsens an einer psychischen Problematik leidet und bei 20 Prozent dringender Handlungsbedarf gegeben sei, gebe es noch immer große Versorgungslücken. Dies geht aus dem neunten Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich hervor, der am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde.