Ludwig wuzzelte bei "grandiosem Tischfußball-Fest" in Wien

Der Landeschef am Wuzzler: Das hat es am Donnerstag im Rathauskeller gegeben. Dort stieg das 2. Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turnier, wie am Freitag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Wien berichtet wurde.

Neben Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck waren unter anderem auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, GPA-Vorsitzende Barbara Teiber, die Landtagspräsidenten Ernst Woller, Christian Meidlinger und Manfred Juraczka sowie die Stadträte Karl Mahrer und Isabelle Jungnickel mit dabei.

Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turnier stieg in Wien

"Beim Benefiz-Tischfußball-Turnier kommen Menschen aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft zusammen, um sich für eine gemeinsame Sache zu engagieren - die Unterstützung von Familien, die vor besonderen Herausforderungen stehen", erklärte Ludwig in der Aussendung. "Trotz der sportlichen Rivalität, die uns auch heuer zur Höchstleistung motiviert hat, sind wir alle im gleichen Team, wenn es darum geht, Gutes in unserer Stadt zu bewirken. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das grandiose Tischfußball-Fest!"

"In Wien können wir nicht nur besonders gut zusammenarbeiten, sondern auch zusammenspielen - diesmal beim Tischfußball. Bei ersterem liegt uns Wien als lebenswerte und prosperierende Stadt am Herzen, bei zweiterem Menschen, die im Leben vor besonders schwierigen Aufgaben stehen. Und denen wir helfen wollen", so Ruck. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir unser gemeinsames Benefiz-Tischfußball-Turnier bereits zum zweiten Mal veranstalten konnten."

Hilfe für Wiener Familien

Beim 2. Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turnier seien heuer 20.000 Euro erwuzzelt worden, hieß es in der Mitteilung. Mit dem Erlös würden im Rahmen der Soforthilfe von Licht ins Dunkel zwei Wiener Familien unterstützt.