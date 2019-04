Ludwig und Sima eröffneten Gemüsesaison in Wien

Bürgermeister Michael Ludwig und Umweltstadträtin Ulli Sima haben die Gemüsesaison in Wien eröffnet. Die Stadt kann sich selbst mit Gemüse versorgen und schafft so auch Arbeitsplätze.

Heuer wurde die Gemüsesaison erstmals mit einem Marktstand im Wiener Rathaus eröffnet. Mit dabei waren auch Bürgermeister Michael Ludwig sowie die Umweltstadträtin Sima. “Die Wiener Gemüsegärtnerinnen und Gemüsegärtner sind für unsere Stadt von großer Bedeutung. Als einzige Millionenstadt weltweit können wir uns während der Saison mit Gemüse selbst versorgen und darüber hinaus schafft der lokale Anbau auch wichtige Arbeitsplätze”, so Bürgermeister Ludwig.

Ab sofort ist das LGV-Gärtnergemüse wieder in den Regalen des Lebensmittelhandels, auf den Märkten und im LGV-Gärtnergschäftl in Wieden zu finden: “Das Wiener Gemüse ist hochwertig, garantiert gentechnikfrei produziert und schont Dank der kurzen Transportwege Umwelt und Klima in unserer Stadt”, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Gemüse in und für Wien In den Gärtnereien wachsen rund 40 Gemüsesorten heran und legen Transportwege von bis zu 2,2 Kilometwer bis zu LGV-Zentrale zurück. “Wir sind besonders stolz, das Gemüse in Wien für Wien ernten zu können und damit einen wesentlichen Beitrag an der Stadtlandwirtschaft zu haben”, freut sich LGV-Vorstand Josef Peck über die gemeinsame Eröffnung der Saison.

“Unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe garantieren eine hohe Versorgungssicherheit und sorgen mit ihren vielfältigen Gemüsesorten auch für ein buntes Gemüseregal mit Sorten, die hervorragend schmecken.”

Markstände steigern Bewusstsein für Wiener Landwirtschaft “Die Marktstände sind eine wichtige Präsentationsform in der Stadt und steigern das Bewusstsein für die Wiener Landwirtschaft. Wir kämpfen täglich in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels um die Aufmerksamkeit des Kunden. Durch die Präsentation und den Verkauf in öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen haben die Wiener Gärtner mit ihren Marktständen eine Chance um ins Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener zu gelangen und auf die regionale Vielfalt in der Stadt aufmerksam zu machen, sowie die Bedeutung von einer regionalen Lebensmittelversorgung zu stärken”, so Martin Flicker, GV-Gärtnermeister und Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Wien.

Gärtnergschäftl mitten im vierten Wiener Gemeindebezirk LGV-Frischgemüse ist ein wichtiger Nahversorger in Österreich. Über 150 Gärtnerfamilien haben sich in der Genossenschaft vereint und produzieren in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland jährlich mehr als 43.000 Tonnen Frischgemüse.

Rund 90 % der Ernte gehen direkt an die vorwiegend heimischen Handelspartner sowie Großgrünmärkte. Mit dem Gärtnergschäftl im vierten Wiener Gemeindebezirk macht eine Genussadresse mitten in der Stadt die Produktinnovationen und -raritäten der Gärtnerfamilien greifbar und erlebbar.