Ludwig startet am Montag mit Sondierungsgesprächen

Der Parteichef der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, hat am Freitag angekündigt, am Montag mit den Sondierungsgesprächen über die künftige Stadtregierung zu beginnen.

Sondierungen: Auftakt mit den NEOS

Den Auftakt im Wiener Koalitions-Gesprächsreigen machen die NEOS. Sie werden am Montag zu einer Sondierungsrunde geladen. Am Dienstag folgen die Grünen, zum Abschluss steht ein Treffen mit Vertretern der Volkspartei am Mittwoch am Progamm. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag betonte, hat die Reihung ausschließlich terminliche und keine inhaltlichen Gründe. Nach den Sondierungen wird dann entschieden, mit wem die SPÖ in Verhandlungen tritt.