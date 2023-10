Ludwig betonte vielfältige Bedeutung des Weinbaus für Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Mittwoch bei der traditionellen Weinlese im kleinsten Weingarten der Bundeshauptstadt - dieser befindet sich am Schwarzenbergplatz - die vielfältige Bedeutung des Weinbaus für die Stadt betont.

Ludwig: "Wir wissen sehr wohl, was wir am Wiener Weinbau haben"

"Wir wissen sehr wohl, was wir am Wiener Weinbau haben", so der Bürgermeister. Auf den Jahrgang 2023 dürfe man sich jedenfalls freuen. Nach einem späten Start mit einem kühlen Frühjahr verlief die Blüte Mitte Juni und die Vegetationsperiode über den Sommer mit etlichen Hitzetagen aber auch ausreichender Wasserversorgung absolut wunschgemäß. Ein kleiner Wermutstropfen war der Hagelschlag Mitte September kurz vor Beginn der Lese.