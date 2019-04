"Lucid Dreams": Schlafende Riesin im Wiener Kristallwelten Store

Seit Montag kann im Swarovski Kristallwelten Store auf der Kärntner Straße eine schlafende Riesin bestaunt werden. Dafür verantwortlich ist die Avantgarde-Modemacherin Iris van Herpen, die für das zehnjährige Jubiläum des Geschäfts gewonnen werden konnte.

Schlafende Riesin im Wiener Kristallwelten Store

“Jede der Bühnen ist eine Ode an die Unendlichkeit, an unzählige Wandlungen in unserem Inneren. Sie sind ein sehr persönlicher Ausdruck meiner Faszination für Tanz, Natur und Surrealismus”, sagte Iris van Herpen über ihr Werk “Biomorphism”. Am meisten Aufsehen erregt die Installation “Lucid Dreams”, der überlebensgroße Frauenkopf, der im Schaufenster zur Kärntner Straße 24 hin “schläft”. Für die mit dem Bildhauer Valter Adam Casotto geschaffene Skulptur wurde das niederländische Model Iekeliene Stange 3D-gescannt und modelliert.