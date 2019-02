Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me: Anime-Kino-Event in Wien

Am 26. Februar feiert der Anime-Film "Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me" Kinopremiere in mehreren Wiener Kinos. VIENNA.at verlost Tickets für das Anime-Kino-Event.

Der Anime Film “Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me” feiert am 26. Februar Premiere in mehreren Kinos in Wien und Umgebung. Zu sehen wird das Anime-Kino-Event im UCI in der Shopping City Süd, im UCI in der Millennium City, im Hollywood Megaplex und im Gasometer & 4DX sein.

“Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me”: Der Film Viele Kinder und Jugendliche in den USA verkleiden sich als Superhelden und versuchen nachts auf den Straßen ihrer Stadt gegen das Böse zu kämpfen und Menschen in Not zu helfen. Auch im japanischen Anime-Kinofilm “Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me” wird dieses Phänomen thematisiert. Im Zentrum steht unter anderem Rikka, die gerade das Abschlussjahr an der Highschool absolviert. Sie “leidet” nach wie vor unter dem Chunibyo-Syndrom. Es handelt sich dabei um ein Syndrom, bei dem sich “betroffene” Menschen einbilden, besondere Kräfte zu haben, mit denen sie die Welt retten können.

Wie die zwei vorigen Staffeln stammt “Love, Chunibyo & Other Delussions! Take on Me” von Kyoto Animation (A Silent Voice) und Regisseur Tatsuya Ishihara. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben, dauert 99 Minuten und wird als deutsche Synchronfassung gezeigt.

Gewinnspiel VIENNA.at verlost 2×2 Karten für den Anime Film “Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me”. Einfach die Gewinnfrage richtig beantworten, schon nehmt ihr an der Verlosung teil.